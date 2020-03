Wirusolog: Największym niebezpieczeństwem są klamki, a później osoba kaszląca Przypominam, dla 80 procent to jest choroba przebiegająca przeziębieniowo – mówi o koronawirusie profesor Krzysztof Simon, konsultant wojewódzki do spraw chorób zakaźnych i ordynator 1. oddziału chorób zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. Lekarz w trakcie rozmowy z dziennikarzami mówił o tym, czy zamknięcie szkół i rezygnacja z imprez masowych to dobre rozwiązania. Radził też, czego unikać w trakcie epidemii. Dyrektor szpitala w Bolesławcu poinformował, że nie ma jednorazowych środków ochrony, respiratorów też może zacząć brakować. Czy tutaj też są problemy? – Proszę państwa. Nie chciałbym się szerzej wypowiadać na ten temat, od tego są władze państwowe, które tym wszystkim kierują. Ja jestem skromnym profesorem, kierownikiem kliniki i konsultantem, który ma prowadzić i nadzorować prawidłową opiekę, zgodną ze zdrową logiką, nad tymi pacjentami. Miałem przyjemność uczestniczyć w spotkaniu z ministrami u boku wojewody, gdzie te sprawy są. Próbuje się je w sposób racjonalny rozwiązać. Oczywiście kwestia zależy od progresji tej epidemii, na razie mamy niewielki problem w Polsce. Prawdopodobnie będzie większy, ale nie wiemy. Miejmy nadzieję, że trochę późno, ale już jednak jest zdecydowana interwencja władz. To jest zdecydowane i prawidłowe – doprowadzi, że nie będzie takiego skandalu, jak we Włoszech. Tam robili co chcieli, gdzie chcieli i nie przestrzegali żadnej kwarantanny. Bardzo interesujące są posiedzenia władz, które były na początku takie dość niemrawe i rzeczywiście nieskuteczne. Natomiast teraz wszyscy się zebrali do kupy i rzeczywiście te działania służą ograniczaniu transmisji zakażenia. Przypominam, dla 80 procent to jest choroba przebiegająca przeziębieniowo. Dla panów, takich siwych jak ja i trochę starszych, może być niebezpieczna, jeśli ktoś ma choroby współtowarzyszące. U młodszych tylko ci, którzy mają jakieś inne schorzenia dodatkowe. Większość pacjentów przejdzie to bezobjawowo. Przypominam, że ta grupa wirusów wywołuje chorobę przeziębieniową w 30 procentach, chorują na nią wszyscy kilka razy do roku. Ten jest szczególnie agresywny. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

