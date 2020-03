Wizjonerska piosenka “Siła jest w nas” Ilony Anny Kowalik / Łukasza Wolskiego Ten utwór powstał parę lat temu, ale jego słowa są doprawdy prorocze! Sł.: Ilona Anna Kowalik, Mariola Pietroń-Ratyńska, Michał Jurkiewicz, Ewa Antczak Muz.: Ilona Anna Kowalik, Michał Jurkiewicz Aranż: Michał Jurkiewicz Gitary: Wojciech Stec Saksofon: Szymon Kamykowski Bass: Szymon Frankowski Realizacja nagrania: DMP Drzewiecki Media Productions Montaż: Agnieszka Makowska Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

