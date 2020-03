Właśnie otworzono nowy rozdział w konflikcie o Muzeum Śląskie Część konstrukcji nowej siedziby Muzeum Śląskiego grozi zawaleniem – ogłasza śląski marszałek Jakub Chełstowski, podając elektryzującą wiadomość o zamknięciu podziemnej części nowego budynku. Wszystko w atmosferze oskarżeń, że dopiero teraz wypływają “tajemnice” zwolnionej pani dyrektor. W tej historii żarzy się ostry konflikt Chełstowskiego z Alicją Knast. I wart 100 mln zł spór z wykonawcą budynku Muzeum, z którego nie zgodziła się zrezygnować, gdy jeszcze rządziła Muzeum Śląskim. Właśnie otworzono nowy rozdział w konflikcie o Muzeum Śląskie. Marszałek Chełstowski (PiS) poinformował o zamknięciu części Muzeum z powodu wycieków między stropem budynku i sufitem. Powodem zagrożenie budowlane – ogłosił Chełstowski, powołując się na inspekcję. Wszystko odbyło się na specjalnie zwołanej konferencji. Urząd opublikował nawet nagranie z wnętrza Muzeum, oceniając, że “usterki nie były usuwane od lat, ale informacja o tym nie znalazła się w żadnej dokumentacji”. W przedstawionym stanowisku podano następnie, że płyty w Muzeum są przemoknięte, woda zaś zbierania jest do “prowizorycznych zbiorników”. Ogłaszając publicznie, że nowa siedziba Muzeum Śląskiego jest zagrożeniem, śląski marszałek nie miał wątpliwości, kogo wskazać jako winnych sytuacji – to PO, PSL i Knast. Zdaniem Chełstowskiego “poprzedni zarząd województwa nie zrobił nic, by poprawić sytuację”. – A to nie stało się wczoraj (…) poziom odpowiedzialności i skala zarządzania poprzedniej dyrektor, pani Knast, pozostawiają wiele do życzenia – podkreślił, bo Knast w tym konflikcie zajmuje wysoką lokatę. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.