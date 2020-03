Włochy odizolowane od świata Premier Włoch Giuseppe Conte ogłosił bezprecedensowe środki ograniczające ruch dla 60 milionów Włochów. Zakazana jest organizacja wesel, pogrzebów, imprez sportowych i innych wydarzeń, a Włosi mają pozostać w domach – podaje POLITICO. Decyzja o przedłużeniu środków nadzwyczajnych wprowadzonych w niedzielę dla Lombardii i 14 innych prowincji w centrum epidemii zapadła po gwałtownym wzroście liczby infekcji w ciągu ostatnich 24 godzin. – Liczby mówią nam, że mamy skok w infekcjach, ludzi na intensywnej terapii i zgonów – powiedział premier Włoch na konferencji prasowej w poniedziałek wieczorem. – Nasze nawyki muszą się teraz zmienić. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.