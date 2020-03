Włoskie władze apelują do osób powyżej 65. roku życia Władze Lombardii we Włoszech apelują, by osoby powyżej 65. roku życia nie wychodziły z domów przez kilka najbliższych tygodni. Ma to związek z epidemią koronawirusa, która w ostatnim czasie szczególnie dotknęła ten region. Ograniczenie dla osób powyżej 65. roku życia w Lombardii ma obowiązywać przez kilka najbliższych tygodni. Specjaliści przekonują, że starsi są bardziej podatni na zakażenia. By zminimalizować ryzyko, osoby z powyższej grupy wiekowej nie powinny w ogóle wychodzić z domu. Dodajmy, że na całym świecie odnotowano do tej pory 89 tys. przypadków zakażeń koronawirusem. Według danych Komisji Europejskiej, na terytorium UE stwierdzono na razie 2100 przypadków koronawirusa w 18 państwach członkowskich. W UE zmarło dotąd 38 chorych. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

