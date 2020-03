Wojewodowie przesuwają terminy wyborów uzupełniających Z powodu ograniczeń wprowadzonych w ramach walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa kolejni wojewodowie ogłaszają decyzje o przesunięciu wyborów uzupełniających. Komunikaty w tej sprawie wydał m.in. wojewoda śląski Jarosław Wieczorek i wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek zdecydował o przesunięciu daty głosowania w wyborach uzupełniających do rady gminy Wielowieś w okręgu wyborczym nr 11. Jak podano, podjął tę decyzję w związku z wprowadzonym przez ministra zdrowia zakazem przemieszczania się na terenie kraju. Wybory mają odbyć się w pierwszym terminie po zniesieniu zakazu – 19 kwietnia. Z tych samych powodów wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł podjął decyzję o przesunięciu daty głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Radziejowice oraz wyborach uzupełniających do Rady Miasta Zielonka. Głosowania te mają się odbyć 19 kwietnia. WIĘCEJ Inne artykuły o COVID-19 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

