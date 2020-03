Wojna o Muzeum Śląskie. Dyrektorka oskarża marszałka z PiS. Odchodząca dyrektor Muzeum Śląskiego Alicja Knast twierdzi, że straciła stanowisko, bo nie zgodziła się na wycofanie wartego ponad 100 mln zł pozwu przeciwko firmie Budimex. Na rezygnację z procesu miał naciskać nadzorujący muzeum marszałek śląski Jakub Chełstowski (PiS). Dyrektorka muzeum relacjonuje, że marszałek przekazał jej wizytówkę prywatnego przedsiębiorcy, który miał być pośrednikiem w negocjacjach z tą firmą. Znana w środowiskach kulturalnych i artystycznych dyrektorka Muzeum Śląskiego Alicja Knast została zwolniona kilka tygodni temu w atmosferze skandalu przez władze województwa śląskiego. Decydującą rolę odegrał marszałek z PiS, Jakub Chełstowski, który zignorował protesty w obronie Knast. Petycję z poparciem dla pani dyrektor, zorganizowaną przez pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, podpisało około 2,5 tys osób. Poparło ją też Stowarzyszenie Muzealników Polskich oraz Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM. Na nic się to nie zdało. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

