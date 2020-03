Wojna o papier toaletowy. Znika z półek, ludzie nie pojmują powodu. To najnowsza odsłona szaleństwa i paniki zakupowej w obawie przed koronawirusem. Najpierw zniknęły maski ochronne, potem żele antybakteryjne i środki do dezynfekcji, teraz internauci z wielu krajów pokazują puste półki po papierze toaletowym. W Australii zapanował taki szał, że jedna z gazet specjalnie wydrukowała kilka pustych stron… A jak jest w Polsce? Brzmi zabawnie? Być może. Ale tym, którzy szukają tego produktu w supermarketach, do śmiechu wcale nie jest. Mówią i piszą o tym najpoważniejsze media, wypowiadają się eksperci. “Dlaczego świat panikuje z powodu papieru?” – pyta agencja AFP. Papieru brakuje m.in. w Australii. – Pracuję w tej branży od 45 lat i nigdy czego takiego takiego nie widziałem – mówił na antenie Nine News Australia Fred Harrion, szef Ritchies, największej sieci supermarketów w Australii. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.