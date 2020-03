WOŚP kupiła sprzęt w Chinach, MON miał go przewieźć. Nie przewiózł. By pomóc w walce z koronawirusem, WOŚP kupiła w Chinach 50 tys. pakietów ochrony biologicznej. Mają one trafić do polskich szpitali. Orkiestra zwróciła się do MON z prośbą o ich przetransportowanie. Wszystko było przygotowane, gdy w całą sprawę wmieszali się urzędnicy z KPRM, stawiając “zaskakujące wymagania” – jak mówi Jurek Owsiak – i wszystko odwołano. Jak dowiedział się Onet, rząd chciał przejąć sprzęt i pozbawić WOŚP wpływu na jego rozdysponowanie. O tym, że WOŚP włączyła się w walkę z koronawirusem, pisaliśmy kilka dni temu. Fundacja chce doposażyć polskie szpitale, w których brakuje sprzętu i za łącznie blisko 24 mln zł kupiła m.in. łóżka do intensywnej terapii, analizator laboratoryjny, kardiomonitory, a także 50 tys. Indywidualnych Pakietów Ochrony Biologicznej (IPOB) – w skład każdego z nich wchodzi kombinezon ochronny z butami, panoramiczne gogle, dwie pary rękawiczek, maska o właściwościach ochronnych oraz worek na odpady medyczne. Ten ostatni zakup udało się już sfinalizować. Problem w tym, że wspomniane zestawy ochronne znajdują się w Chinach. Jak informuje Jurek Owsiak, tydzień temu jego Fundacja zgłosiła się do Ministerstwa Obrony Narodowej z prośbą o przewiezienie ich z Chin do Warszawy, w ramach natowskiego limitu SALIS. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

