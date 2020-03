WOŚP znowu pobiła rekord Jurek Owsiak podał kwotę tegorocznej zbiórki. Podczas 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebraliśmy 186 133 610 zł i 66 gr. To oznacza nowy rekord. W tym roku pieniądze zbierano pod hasłem “Wiatr w żagle” na poprawę standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. – Tego nie da się wymazać. To jest ogromna suma. Suma, za którą teraz będziemy mogli kupić sprzęt medyczny, nad którym już się zastanawiamy. Nasi eksperci już rozmawiają ze szpitalami, z lekarzami na ten temat – podkreślał Jerzy Owsiak w warszawskiej siedzibie fundacji. Ogłoszenie wyniku zbiórki przeniesiono do Warszawy ze Szczecina ze względu na potwierdzenie dwóch przypadków zakażenia koronawirusem w stolicy Pomorza Zachodniego. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

