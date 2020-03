Ministerstwo Zdrowia zakazuje wypowiadania się konsultantom wojewódzkim Konsultanci wojewódzcy zostali zobowiązani do niewypowiadania się na tematy dotyczące koronawirusa. Ministerstwo Zdrowia tłumaczy, że chce przez to “zapewnienia przekazywania informacji merytorycznie prawidłowych i jednolitych”. – To cenzura – padają opinie. – Część konsultantów wojewódzkich to lekarze, którzy pracują w szpitalach, do których trafiają osoby zrażone. Oni wypowiadają się publicznie o brakach podstawowych środków ochrony. Może stąd to pismo – powiedział w rozmowie z portalem onet.pl jeden z konsultantów wojewódzkich. Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko rozesłała do konsultantów krajowych pismo, w którym prosi ich o zobowiązanie konsultantów wojewódzkich do niewypowiadania się nt. koronawirusa. Chce również, by konsultanci krajowi konsultowali się z Ministerstwem Zdrowia i GIS, zanim zabiorą w tej kwestii głos. WIĘCEJ Inne artykuły o COVID-19 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

