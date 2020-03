“Wprost” znika z kiosków. “Prasa jaką znamy odchodzi w przeszłość.” Tygodnik “Wprost” nie będzie już wydawany w wersji papierowej – poinformował dziś w mediach społecznościowych jego redaktor naczelny Marcin Dzierżanowski. Ostatni numer trafi do kiosków 30 marca, później pismo ma się już ukazywać wyłącznie w internecie. W pożegnalnym poście red. nacz. tygodnika “Wprost” Marcina Dzierżanowskiego, który ukazał się w środę na Facebooku, czytamy m.in.: – Smutny dzień. Dziś wydawca Wprost podjął decyzję o zakończeniu wydawania papierowej wersji tygodnika. W gazecie tej przeszedłem wszystkie szczeble dziennikarstwa – od dziennikarza do naczelnego. (…) Dziękuję Zespołowi, który udało się stworzyć i zintegrować. Do zobaczenia w bardziej sprzyjających okolicznościach! WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.