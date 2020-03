Wrocławscy lekarze mają skuteczną terapię przeciwko koronawirusowi Ordynator oddziału chorób zakaźnych w szpitalu we Wrocławiu prof. Krzysztof Simon poinformował w poniedziałek dziennikarzy, że eksperymentalna terapia, którą jego placówka stosuje przy leczeniu osób z koronawirusem, jest skuteczna. – Terapia, której używamy, to 33 leki mieszane w różnych sytuacjach. Na dzisiaj mogę powiedzieć, że działa: nikt z pacjentów, którzy je dostają, nie umarł ani nie wykazuje pogorszenia – powiedział podczas poniedziałkowej konferencji prasowej prof. Krzysztof Simon. W mieszance znajdują się m.in. leki na HIV i malarię. Ordynator oddziału zakaźnego we wrocławskim szpitalu przy ul. Koszarowej podał także te gorsze wiadomości. Poinformował, że 40 osób z załogi szpitala jest objętych kwarantanną. Prof. odniósł się także do przeprowadzania masowych testów na obecność koronawirusa. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

