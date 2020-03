Wstrzymany ruch pociągów na granicy ze Słowacją i Czechami Kolejne stanowcze decyzje w związku z pandemią koronawirusa. – Od piątku wstrzymany zostanie ruch pociągów międzynarodowych na granicy polsko-słowackiej, a od soboty na granicy polsko-czeskiej – poinformował zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Grzegorz Świszcz. Informację o wstrzymaniu ruchu pociągów na granicy polsko-słowackiej i granicy polsko-czeskiej Grzegorz Świszcz podał na Twitterze. “Od 13.03 (godz. 7.00) wstrzymany zostanie ruch pociągów międzynarodowych na granicy polsko-słowackiej: przejście Zwardon-Skalite, a od 14.03 (godz. 0.01) na granicy polsko-czeskiej: Zebrzydowice, Chałupki i Cieszyn oraz Harrachov-Szklarska Poręba Górna i Kralovec-Kamienna Góra” – przekazał zastępca dyrektora RCB. W związku z zagrożeniem koronawirusem rząd Słowacji zadecydował w czwartek, że granice państwowe będą mogli przekraczać tylko cudzoziemcy zarejestrowani na pobyt stały lub czasowy. Na Słowacji jest już 21 potwierdzonych przypadków zarażenia. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

