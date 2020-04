Wszystkie wydarzenia w Toronto odwołane i inne wieści z Toronto Wszystkie obiekty i budynki miasta Toronto pozostaną zamknięte do odwołania, a miejskie pozwolenia na imprezy zostają anulowane z powodu pandemii koronawirusa, poinformował we wtorek burmistrz Toronto John Tory. Główne wydarzenia, festiwale, konferencje i programy kulturalne prowadzone przez miasto, w tym Pride Weekend, oraz pozwolenia na ważne wydarzenia w Toronto zostały anulowane do 30 czerwca. Tory powiedział, że ​​niektóre części Pride Weekend odbędą się w czerwcu, ale nie podał szczegółów. „Rozmawiałem dzisiaj z przedstawicielami Pride Toronto i dziękuję im za zrozumienie tej decyzji. Wyraziłem swój entuzjazm dla Pride Weekend, który będzie częściowo w czerwcu”. „Nie jest to łatwa decyzja, ale trzeba chronić społeczeństwo i ratować ludzkie życia” – dodał Tory. „Chociaż cenimy wiele z tych wydarzeń … ochrona zdrowia i bezpieczeństwo musi być teraz naszym głównym celem. ” Inne imprezy odwołane to The Hot Docs Festival, Inside Out Film Festival, Canadian Music Week i Toronto Jazz Festival. W związku ze zbliżającymi się terminem płatności kwietniowych czynszów Tory wezwał również właścicieli do współpracy z najemcami, którzy mogli być dotknięci finansowo pandemią. „Chociaż miasto nie jest w stanie zmusić właścicieli do pomocy najemcom, którzy stracili pracę z powodu pandemii, zdecydowanie zachęcam właścicieli do współpracy z najemcami, aby pomóc im w pozostaniu w wynajmowanych mieszkaniach, domach i lokalach biznesowych”. Matthew Pegg, szef straży pożarnej w Toronto, powiedział, że miasto rozmieszcza 60 dodatkowych funkcjonariuszy, aby pomóc w egzekwowaniu dystansu zalecanego w parkach w Toronto. Powiedział, że władze najpierw spróbują edukować obywateli, zanim zastosują wysokie grzywny w wysokości 750 dolarów. Pegg powiedział, że od 24 marca do miasta wpłynęło 597 skarg związanych z korzystaniem z parków, a policja wydała dziewięć mandatów w wysokości 750 dolarów za niestosowanie się do nowych zasad. Miasto złożyło również prawie 500 skarg na nadal otwarte firmy nie mające statusu niezbędnych dla gospodarki, a urzędnicy wydali 23 powiadomienia i 10 listów ostrzegawczych. Dr Eileen de Villa, Toronto Medical Officer of Health, podkreśliła znaczenie zachowywania odległości dla powstrzymania rozprzestrzeniania się COVID-19. „Niektórzy pytają: Czy moje dziecko może bawić się na zewnątrz z innymi dziećmi w okolicy? Odpowiedź brzmi po prostu „nie ”. Dla bezpieczeństwa Twojego dziecka i wszystkich innych należy unikać tego rodzaju zachowań”. „Inni pytają:„ Jak często mogę wychodzić po artykuły spożywcze lub inne niezbędne artykuły? „Mówiąc najprościej, proszę ludzi, aby minimalizowali, tam gdzie to możliwe, liczbę razy w tygodniu, kiedy wychodzą po zakupy. Najlepiej robić to raz w tygodniu. ” “We wtorek w Toronto było potwierdzonych 793 przypadków COVID-19 i do tej pory zmarło osiem osób” – powiedziała dr Eileen de Villa. Anna Głowacka Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

