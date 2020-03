Wszystko o zasiłku z tytułu Canada Emergency Response Benefit W ciągu ostatniego tygodnia rząd federalny ogłosił pomoc finansową dla Kanadyjczyków, którzy ponieśli straty z powodu trwającej pandemii koronawirusa. Największym dotychczas dostępnym środkiem pomocy jest kanadyjski zasiłek Canada Emergency Response Benefit (CERB), który zastępuje wcześniej ogłoszone zasiłki Emergency Care Benefit i Emergency Support Benefit. Co to jest CERB? CERB to podlegająca opodatkowaniu płatność rządowa, mająca pomóc osobom zmagającym się z utratą pracy lub innymi okolicznościami, które spowodowały nagłą utratę dochodów z powodu pandemii COVID-19. Oferuje 2000 dol. miesięcznie przez okres do czterech miesięcy. Kto kwalifikuje się do CERB? Możesz ubiegać się o CERB, jeśli: musisz przestać pracować i nie masz płatnego urlopu lub innego wsparcia dochodowego;

nadal masz pracę, ale zostałeś tymczasowo zwolniony i poproszony o nieprzychodzenie do pracy

nadal masz pracę, ale zostałeś tymczasowo zwolniony i poproszony o nieprzychodzenie do pracy jesteś chory lub poddany kwarantannie

opiekujesz się kimś, kto jest zarażony wirusem COVID-19

jesteś pracującym rodzicem, który musi pozostać w domu bez wynagrodzenia, aby opiekować się dziećmi

prowadzisz wlasną działalność gospodarczą i nie kwalifikowałbyś się w inny sposób do zasiłku dla bezrobotnych (Employment Insuarance – EI)

jesteś samozatrudniający (self-employed) i nie kwalifikowałbyś się w inny sposób na EI Ponadto rząd federalny mówi, że ponieważ istnieją zaległości w otrzymywaniu świadczeń z tytułu EI, możesz ubiegać się o CERB, jeśli spełnisz podstawowe kryteria kwalifikacyjne, które zostaną wkrótce opublikowane. „Ci pracownicy otrzymają bezpośrednią płatność od rządu” – powiedział minister finansów Bill Morneau. – „Przede wszystkim mówimy Kanadyjczykom… wspieramy cię w trudnym czasie i to jest niezwykle ważne”. Premier Justin Trudeau powiedział, że portal aplikacyjny zostanie uruchomiony na stronie internetowej rządu federalnego 6 kwietnia. Kandydaci mogą również złożyć wniosek przez telefon poprzez bezpłatny numer, który zostanie wkrótce ogłoszony. Ludzie powinni zacząć otrzymywać pieniądze w ciągu 10 dni od złożenia wniosku. Anna Głowacka Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

