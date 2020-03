Wybory Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego odroczone Koronawirus w Polsce – to z jego powodu do końca marca nie będą odbywały się rozprawy i inne jawne posiedzenia w Sądzie Najwyższym. Co więcej, w terminie nie odbędą się też wybory nowego prezesa SN. “Zarządzam przesunięcie terminu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego zwołanego na dzień 17 marca 2020 r. w celu wyboru Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego na dzień 31 marca 2020 r. o godz. 14.00” – tak zdecydowała I prezes SN Małgorzata Gersdorf. Wydała w tej sprawie rozporządzenie. Z powodu zagrożenia epidemiologicznego podjęte zostały też inne decyzje. “Kierując się interesem publicznym i dobrem obywateli, w okresie od 16 do 31 marca 2020 r. odwołane zostają rozprawy i inne posiedzenia jawne” – czytamy w komunikacie SN. Ponadto postanowiono, że budynek przy ul. Krasińskich w Warszawie, który jest siedzibą SN, nie będzie dostępny tak jak dotychczas. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.