Wybory prezydenckie 2020. Donald Tusk: ludzie są mądrzejsi od władzy. Donald Tusk nie kryje, że jest przeciwnikiem organizowania wyborów podczas epidemii zachorowań na COVID-19. Niejednokrotnie dawał temu wyraz. Tym razem opublikował w sieci zdjęcie transparentu zawieszonego na jednym z domów w Sopocie. Na opublikowanym przez Donalda Tuska na Instagramie zdjęciu widać transparent z napisem: “Przełożyć wybory”. “Teraz w moim ukochanym Sopocie. Ludzie mądrzejsi od władzy. Macie podobnie u siebie?” – skomentował zamieszczone zdjęcie były premier. Nie jest to pierwsza krytyczna uwaga wobec rządzących, dotycząca braku decyzji o przesunięciu terminu wyborów prezydenckich. – Na te wybory i kampanię patrzę pod kątem medycznym (…). Zorganizowanie ich będzie takim samym błędem, jakim popisał się we Francji Macron – stwierdził w poniedziałek w rozmowie z TVN24 były premier, były przewodniczący Rady Europejskiej, obecnie przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

