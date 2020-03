Wyszli na balkony i bili brawo lekarzom Mieszkańcy polskich miast wyszli na balkony o godzinie 17 i bili brawo. W ten sposób podziękowali osobom pracującym w ochronie zdrowia za ich poświęcenie w walce z koronawirusem. Ogólnopolska akcja była promowana od soboty. Mieszkańcy wyszli na balkony, wyjrzeli z okien i wspólnymi oklaskami podziękowali wszystkim pracownikom ochrony zdrowia za ich pracę w związku z epidemią koronawirusa. Brawa rozległy się m.in. w Łodzi, Szczecinie i Poznaniu. – Dziękujemy wam wszystkim. Ludziom, którzy nam pomagają w szpitalach, lekarzom, pielęgniarkom i całej obsłudze w szpitalach za to, że my możemy być zdrowi dzięki wam – mówiła z okna mieszkanka Łodzi. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

