Z powodu koronawirusa Polska wprowadza kontrole na granicach Dziś w Polsce potwierdzono sześć nowych przypadków koronawirusa. W szpitalach przebywa obecnie 17 pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Od godz. 15 w pięciu punktach na granicy z Niemcami i Czechami wprowadzono kontrolę sanitarną. Dziś potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Krakowie – 60-letni pacjent przebywa w szpitalu im. S. Żeromskiego na oddziale zakaźnym przebywa. Jego stan jest stabilny. Trzy kolejne osoby z koronawirusem są od dziś leczone na oddziale zakaźnym w Szpitalu Rejonowym im. Józefa Rostka w Raciborzu (woj. śląskie). Łącznie przebywa tam obecnie pięcioro pacjentów z COVID-19. Ich stan jest stabilny. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.