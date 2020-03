Za darmo do Polski. Bruksela pomoże w powrocie.

Polska sprowadzi swoich obywateli do kraju w ramach unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. To oznacza, że niektórzy Polacy będą mogli wrócić do kraju za darmo lotami, których koszty współfinansuje Unia Europejska. Z informacji przekazanych przez Brukselę wynika, że chodzi o osoby przebywające w Czadzie, Sudanie, Nepalu i na Malediwach.

Do tej pory nasi rodacy byli repatriowani w ramach operacji “LOT do Domu” realizowanej przez Polskie Linie Lotnicze LOT. Nie są to jednak darmowe przeloty – stawki za rejs wahają się od 400 do 800 zł w granicach Europy i od 1,6 tys. do 2,4 tys. zł za przelot dalekiego zasięgu.

Jak poinformowały we wtorek Polskie Linie Lotnicze LOT od niedzieli 15 marca do Polski wróciło ok. 32 tys. osób. w ramach akcji “LOT do Domu”. Na dzisiaj zaplanowano 11 rejsów – m.in. z Dubaju, Rio de Janeiro, Kapsztadu, Cancun, Varadero, Londynu, Larnaki, Bergen, Dublina i Tromso.