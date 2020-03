Załamanie na Wall Street. Najgorsza sesja od 1987 roku. Poniedziałek na Wall Street przyniósł załamanie notowań i najgorszą sesję od ponad 30 lat. Główne indeksy zniżkowały po 12-13 proc., a Dow stracił 3000 punktów. Złe nastroje jeszcze pogorszyły słowa prezydenta Donalda Trumpa, że najgorsza faza pandemii potrwa przynajmniej do sierpnia, a amerykańska gospodarka może zmierzać w stronę recesji. Handel na amerykańskich giełdach został wstrzymany na 15 minut po tym, jak indeks S&P 500 spadł o 8,1 proc. ok. godz. 14.31 czasu polskiego. Po wznowieniu handlu Dow Jones tracił nawet 12 proc. Podobnej skali spadki utrzymały się już do końca dnia. Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 3000 pkt, czyli 12,93 proc. i wyniósł 20.188,52 pkt. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

