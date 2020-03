Zamiast Euro 2020, Euro 2021 Mistrzostwa Europy w piłce nożnej zostały przełożone na 2021 rok z powodu pandemii koronawirusa – poinformowała w oficjalnym komunikacie UEFA. Decyzja została podjęta podczas wtorkowej wideokonferencji z udziałem przedstawicieli europejskiej centrali i 55 federacji krajowych. Euro 2020 zaplanowane było w dniach 12 czerwca – 12 lipca na 12 stadionach (w Londynie, Rzymie, Petersburgu, Baku, Monachium, Glasgow, Budapeszcie, Bilbao, Dublinie, Bukareszcie, Kopenhadze i Amsterdamie) w 12 krajach. We wtorek wczesnym popołudniem zaczęły pojawiać się pierwsze informacje. Najszybciej przekazał je Norweski Związek Piłki Nożnej. Na oficjalnym koncie federacji napisano, że zmagania zostały przełożone na 2021 rok. Mają się odbyć w dniach 11 czerwca – 11 lipca, co po godz. 15 potwierdziła UEFA. Wobec pandemii choroby COVID-19 wywoływanej przez nowy rodzaj koronawirusa o radykalnych krokach europejskiej centrali piłkarskiej spekulowało się od dłuższego czasu. Główny powód? Wciąż nie są znani wszyscy uczestnicy imprezy. Światowa federacja (FIFA) zaleciła, by do końca marca nie odbywały się żadne rozgrywki, a na 26 i 31 marca zaplanowane były baraże. Przełożenie Euro było również jedyną możliwością w kontekście dokończenia rozgrywek ligowych i pucharowych w poszczególnych krajach. Naciski wynikały między innymi z obaw, że kluby w całej Europie straciłyby poważne wpływy z biletów, a jednocześnie musiałyby wypłacić zawodnikom pełne kwoty wynikające z kontraktów. Dodatkowe wątpliwości dotyczyły systemu kwalifikacji do europejskich pucharów, które zapewniają klubom pokaźne zastrzyki gotówki. PLAN DZIAŁAŃ: Rozgrywki z udziałem reprezentacji narodowych: 1. Turniej EURO 2020 został przeniesiony na rok 2021 (11 czerwca – 11 lipca 2021). 2. Zaplanowane na marzec br. mecze towarzyskie oraz baraże do turnieju EURO zostaną przełożone na czerwiec 2020. 3. Zaplanowane na czerwiec 2021 roku mecze eliminacyjne do mistrzostw świata 2022 zostaną rozegrane w innym terminie. 4. Finały Ligi Narodów / turniej EURO U21 / EURO kobiet, które miały odbyć się w czerwcu i lipcu 2021 roku, zostaną rozegrane w innym terminie. 5. Kluby będą zobligowane do zwolnienia swoich zawodników na wszystkie mecze reprezentacji narodowych, które zostaną rozegrane w nowych terminach. Rozgrywki klubowe: 1. Jeśli sytuacja pozwoli, zostaną podjęte maksymalne wysiłki, aby wszystkie rozgrywki w ligach krajowych oraz europejskich pucharach zostały ukończone do 30 czerwca 2020 roku. 2. Nie będzie ekskluzywności terminów dla poszczególnych rozgrywek: ligi krajowe będą mogły być rozgrywane w środku tygodnia, a mecze w europejskich pucharach w trakcie weekendów. 3. Terminy rund eliminacyjnych do europejskiej pucharów w sezonie 2020/21 zostaną ustalone w zależności od zakończenia poszczególnych lig krajowych. Ze spokojem i zrozumieniem – tak decyzję UEFA w związku z przełożeniem na przyszły rok mistrzostw Europy przyjęły światowe media. Wskazują, że ze zwłoki spowodowanej pandemią koronawirusa cieszyć się może kilka piłkarskich gwiazd dużego formatu. » Media na całym świecie zwracają uwagę na fakt, że decyzja była oczekiwana i podjęta jednogłośnie po zorganizowanej przez UEFA wideokonferencji z 55 narodowymi federacjami, a także przedstawicielami lig, klubów i zawodników. Najbardziej dotknięte pandemią koronawirusa spośród państw europejskich są Włochy. “La Gazzetta dello Sport” pochwaliła władze UEFA za podjętą decyzję. “Mistrzostwa odbędą się latem 2021 roku, a tegoroczne rozgrywki będą zakończone do 30 czerwca (jeśli wirus pozwoli). Nie było wielu alternatyw. Dominowało najprostsze lub najmniej problematyczne rozwiązanie” – pisze największy włoski dziennik sportowy. 451 dni zamiast 87 “Euro przełożone po kryzysowych rozmowach. Władze UEFA podjęły trudną, ale zrozumiałą decyzję” – tak z kolei na wiadomość zareagował brytyjski “The Sun”. Z kolei niemiecki “Bild” w artykule zamieścił fotografię zmartwionego Joachima Loewa, który będzie miał więcej czasu na to, by przygotować drużynę do mistrzostw. “Selekcjoner i szefowie Niemieckiego Związku Piłki Nożnej z zadowoleniem przyjęli przeniesienie mistrzostw Europy. Powinny zacząć się za 87 dni. Teraz nagle pozostało 451 dni!” – czytamy. Przypomniano też, że: “Monachium miało być jednym z gospodarzy turnieju, teraz temat pozostaje otwarty” – zaznaczyła gazeta. We Francji natomiast dziennik “L’Equipe” podkreśla, że władze europejskiego futbolu nie miały innego wyjścia, stojąc w obliczu pandemii koronawirusa, która właśnie na Starym Kontynencie ma aktualnie swoje epicentrum. Z kolei “Le Figaro” zauważa, że przesunięcie mistrzostw Europy “da oddech” klubom na dokończenie krajowych rozgrywek, Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Na pozytywne aspekty przesunięcia Euro na późniejszy termin wskazuje też madrycki “AS”: “Decyzja ta umożliwi zakończyć rozgrywki w ligach oraz w europejskich pucharach” – czytamy. Inne pozytywy zauważa dziennik “Record”, największa sportowa gazeta w Portugalii. “Z opóźnienia tej imprezy mogą być zadowolone gwiazdy, które leczą kontuzje i spodziewały się, że nie pojawią się na tym turnieju, m.in. Eden Hazard, Memphis Depay, Harry Kane czy Marco Asensio” – odnotował lizboński dziennik. Z kolei inny dziennik z tego kraju “A Bola” wskazuje, że Portugalia po raz pierwszy w historii mistrzostw Europy będzie mogła o rok dłużej cieszyć się tym tytułem, zdobytym podczas ostatniej edycji imprezy w 2016 roku. Z żalem decyzję o przeniesieniu na przyszły rok mistrzostw Europy komentują media w Rosji. Jeden z głównych moskiewskich dzienników “Kommiersant” skomentował decyzję UEFA tytułem: “mistrzostwa Europy nie przeżyły koronawirusa”. Przesunięcie rozgrywek na późniejszy termin stwarza problem, ponieważ właśnie latem przyszłego roku mają odbyć się klubowe mistrzostwa świata w piłce nożnej – zwraca uwagę gazeta. FIFA zadeklarowała już jednak zmianę ich terminu. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

