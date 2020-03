Zamieszanie ws. porozumienia USA z talibami Afgański rząd nie zobowiązał się do uwolnienia pięciu tys. talibskich więźniów, jak jest to ujęte w porozumieniu podpisanym przez Stany Zjednoczone i talibskich bojowników islamskich – oświadczył prezydent Afganistanu Aszraf Ghani. Żądanie talibów uwolnienia więźniów z afgańskich zakładów karnych nie może być warunkiem wstępnym do bezpośrednich rozmów władz w Kabulu z tą radykalną grupą – powiedział Ghani na konferencji prasowej w afgańskiej stolicy. Sobotnie porozumienie między USA i talibami m.in. głosi, że obie strony są zobowiązane do szybkich działań na rzecz uwolnienia bojowników i więźniów politycznych jako środka budowy zaufania, przy koordynacji i aprobacie wszystkich stron, których to dotyczy. W porozumieniu uzgodniono, że do 10 marca uwolnionych zostanie ok. pięć tys. uwięzionych talibów w zamian za ok. 1000 jeńców afgańskich. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

