Zandberg o święcie “wyklętych”: czczenie odpowiedzialnych za mordowanie kobiet i dzieci Podczas zjazdu Komitetów Biedronia w Warszawie poseł i jeden z liderów Lewicy Adrian Zandberg mówił o święcie “wyklętych”, obchodzonym z pompą 1 marca. “Wyklęci” to “ludzie odpowiedzialni za mordowanie kobiet, dzieci, za palenie ludzi żywcem” – stwierdził. Miał rację? Sprawdzamy Zjazd Komitetów Biedronia 1 marca 2020 był odpowiedzią Lewicy na konwencje wyborcze, które odbyły się w sobotę 29 lutego: Małgorzaty Kidawy-Błońskiej z PO oraz Władysława Kosiniaka-Kamysza z PSL. Na zjeździe wystąpili najważniejsi liderzy lewicy: Włodzimierz Czarzasty, Adrian Zandberg oraz sam Robert Biedroń. Zandberg – który jest doktorem historii, napisał pracę doktorską o socjaldemokracji w Europie Zachodniej na początku XX wieku – odniósł się w przemówieniu do “Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, święta państwowego uchwalonego w 2011 roku z inicjatywy ówczesnego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Za rządów PiS „dzień wyklętych” stał się jednym z najbardziej hucznie obchodzonych świąt państwowych. Spis wydarzeń związanych z ostatnimi obchodami można znaleźć tutaj: obejmowały one m.in. wykłady, bieg publiczny i centralne obchody na pl. Piłsudskiego z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

