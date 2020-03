Zarzuty ws. zakłócania uroczystości z udziałem prezydenta Protestujący podczas uroczystości z udziałem prezydenta Andrzeja Dudzy w Pucku z okazji100-lecia zaślubin Polski z morzem usłyszeli zarzuty złamania Kodeksu wykroczeń i Ustawy Prawo o Ochronie Przyrody. Prezydent Andrzej Duda gościł na Wybrzeżu z okazji 100-lecia zaślubin Polski z morzem 10 lutego br. Był wówczas w Pucku, Władysławowie i Wejherowie. Jedynie we Władysławowie uroczystości przebiegły spokojnie. W Pucku przemówieniu prezydenta towarzyszyły okrzyki i gwizdy. Przeciwko wystąpieniu Andrzeja Dudy protestowała grupa złożona m.in. z członków KOD-u i Obywateli RP. Demonstranci mieli ze sobą tablice z napisami “WyPAD”, “Przestańcie kraść!”, “Konstytucja”. Podczas wystąpienia Andrzeja Dudy skandowali też “wypad” i “Konstytucja”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

