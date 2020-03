Zaskakujące informacje ws. odporności kobiet na koronawirusa W czasopiśmie naukowym “The Lancet” ukazał się artykuł, w którym zebrano wszystkie obserwacje i badania dotyczące koronawirusa. Według naukowców kobiety są bardziej odporne na zakażenie SARS-CoV-2, ale gdy jednak do niego dojdzie, są groźniejszymi nosicielkami od mężczyzn. kobiety są bardziej odporne na działanie koronawirusa od mężczyzn. Nawet gdy dojdzie już u nich do zakażenia SARS-CoV-2, to szczególnie w grupie podwyższonego ryzyka zaobserwowano u nich mniejszy współczynnik śmiertelności. W 99 przypadkach zakażenia nCoV w 2019 r. Zaobserwowaliśmy większą liczbę mężczyzn niż kobiet. Stwierdzono również, że MERS-CoV i SARS-CoV zakażają więcej mężczyzn niż kobiet. Zmniejszoną podatność kobiet na infekcje wirusowe można przypisać ochronie przed chromosomem X i hormonami płciowymi, które odgrywają ważną rolę w odporności wrodzonej i adaptacyjnej. WIĘCEJ Z badań opisanych czasopiśmie “The Lancet” wynika, że dzięki lepszemu układowi odpornościowemu i mniejszej skłonności do nałogów, tona działanie koronawirusa od mężczyzn. Nawet gdy dojdzie już u nich do zakażenia SARS-CoV-2, to szczególnie w grupie podwyższonego ryzyka zaobserwowano u nich mniejszy współczynnik śmiertelności. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

