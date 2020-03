Zgoda w Sejmie i przyjęcie specustawy w sprawie koronawirusa “Niezwykły” dzień w polskim Sejmie. Posłowie niemal wszystkich partii poparli rządowy projekt ustawy dotyczący koronawirusa. Wyłamała się tylko Konfederacja. Za było 400 posłów, przeciw 11, a od głosu wstrzymało się 7 osób. – Dziękuję za współpracę i wyniki dzisiejszych debat – powiedział późnym wieczorem w Sejmie Bolesław Piecha (poseł PiS i były minister zdrowia). – Dziś w polskim Sejmie było po prostu normalnie. Rząd i opozycja pracowali wspólnie – dodała Marcelina Zawisza z Lewicy. Choć wiele osób mogło być zaskoczonych, parlamentarzyści zjednoczyli się w walce z koronawirusem i uzgodnili wspólny projekt specustawy. W ciągu dnia na komisji zdrowia zdecydowana większość przedstawicieli klubów poparła projekt, w którym wprowadzono pewne poprawki. Szef KPRM Michał Dworczyk relacjonował, że część zmian w projekcie została zaproponowana przez opozycję, a strona rządowa zgodziła się na ich przyjęcie. W odpowiedzi Koalicja Obywatelska i Lewica wycofały swoje projekty ustaw ws. koronawirusa. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

