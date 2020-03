Zgrzyt między Sławomirem Neumannem i Błażejem Spychalskim Andrzej Duda popisał nowelizację ustawy o transporcie kolejowym. Zrobił to na peronie w Końskich. Zdaniem Sławomira Neumanna doszło do “kompromitacji”. Rzecznik prezydenta nie pozostał mu dłużny. “To jednak kompromitujące dla powagi urzędu Prezydenta RP. Wiem, że nie dla Andrzeja Dudy, który jak kelner podpisywał dokumenty w gabinecie owalnym przy Donaldzie Trumpie. On już tak ma” – napisał na Twitterze Sławomir Neumann. Politykowi PO nie spodobała się sytuacja, która miała miejsce w środę. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o transporcie kolejowym na peronie dworca kolejowego w miejscowości Końskie w województwie świętokrzyskim. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

