Ziobro grozi Norwegom za zerwanie współpracy Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało na swojej stronie oświadczenie, które można odebrać jako otwarte groźby pod adresem Norwegii. To odpowiedź na zerwanie współpracy z polskim resortem. Co ciekawe, ministerstwo Zbigniewa Ziobry zarzuciło Norwegii… problemy z praworządnością. “Polska również zgłasza uwagi do stanu praworządności w Norwegii. Dotyczy to krytycznej oceny praktyki norweskich sądów aprobujących odbieranie dzieci biologicznym rodzicom przez norweskie instytucje opiekuńcze (Barnavernet)” – czytamy w oświadczeniu. Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśliło, że w powyższej sprawie ma wsparcie w orzeczeniach wydanych przez EPTCz w Strasburgu a dotyczących właśnie Norwegii. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.