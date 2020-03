Zmarł Stanisław Kania. Dotąd był ostatnim żyjącym przywódcą PZPR. Jak podaje “Gazeta Wyborcza”, w wieku 93 lat zmarł Stanisław Kania. Był ostatnim żyjącym I sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Oskarżano go o współudział w podejmowaniu decyzji dotyczącej wprowadzenia stanu wojennego. Stanisław Kania urodził się w 1927 roku w Wrocance na Podkarpaciu. Pod koniec lat 60. został członkiem KC PZPR, zaś w 1980 roku mianowano go na I sekretarza Komitetu Centralnego PZPR. Zastąpił on w tej roli samego Edwarda Gierka. Warto wspomnieć, że w latach 1982-1985 należał on do Rady Państwa. Według ustaleń “Gazety Wyborczej” Kania zmarł we wtorek w wyniku niewydolności serca, a także zapalenia płuc. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

