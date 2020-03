Znakomity website o COVD-19 w Kanadzie i inne codzienne uaktualnienia “Gazety” (22 marca)

W kolejnych artykułach CODZIENNIE podajemy najnowsze informacje o COVID-19.

Telehealth Ontario – 1-866-797-0000

Oto najnowsze informacje z 22 marca:

Kanada – 1471 przypadki (wczoraj 1333)

POLECAMY: znakomity website codziennie uaktualniany z danymi i wykresem zachorowań w Kanadzie.

ONTARIO

Co nowego?

• Komunikacja publiczna regionu York (York Region Transit YRT) ogranicza usługi na większości swoich tras od poniedziałku do odwołania. W celu zapewnienia dystansu między pasażerami i kierowcami, pasażerowie są teraz zobowiązani do wejścia tylko środkowymi lub tylnymi drzwiami na wszystkich trasach autobusów YRT i Viva. Pasażerowie mający problemy z poruszaniem się mogą nadal korzystać z drzwi wejściowych. Ponadto pasażerowie są proszeni o zapłacenie przed wejściem do autobusu, jeśli to możliwe, lub po wyjściu z autobusu na stacji lub terminalu. YRT prowadzi również codzienną dezynfekcję i czyszczenie autobusów, terminali i stacji.

• Zakaz nieistotnych przekraczania granicy kanadyjsko-amerykańskiej wszedł w życie w piątek o północy i pozostanie w mocy przez co najmniej 30 dni.

• Nowa Fundlandia i Labrador oraz Wyspa Księcia Edwarda wymagają od każdego przybywającego, aby izolował się przez 14 dni, zarówno po podróżach krajowych, jak i międzynarodowych. PEI dodał nowe środki kontroli na swoich granicach, aby uchwycić objawy COVID-19 wśród osób przybywających samochodem, promem lub samolotem.

• Na Terytoriach Północno-Zachodnich zakazano wszystkim przybywającym, z wyjątkiem mieszkańców, którzy chcą wrócić do domu, i niektórych krytycznych pracowników, w tym pracowników opieki zdrowotnej, organów ścigania i osób stanowiących część łańcucha dostaw żywności, benzyny i innych niezbędnych produktów. Terytoria Północno-Zachodnie zgłosiły swój pierwszy potwierdzony przypadek COVID-19 w sobotę. Do dzisiaj w żadnym z trzech terytoriów Kanady nie odnotowano żadnych potwierdzonych przypadków. Północ jest uważana za jedno z najbardziej zagrożonych na wybuch COVID-19 miejsc w Kanadzie ze względu na ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej. Będzie również wymagać od osób przybywających do Terytoriów Północno-Zachodnich samodzielnego izolowania się w Yellowknife, Fort Smith, Hay River lub Inuvik. Nieprzestrzeganie tego nakazu podlega karze grzywny w wysokości do 10.000 dol. i sześciu miesięcy więzienia.

• W ostatnim tygodniu Kanada znacznie zwiększyła testy COVID-19, a ponad 83 000 testów zostało ukończonych, 80% więcej od 14 marca. Obejmuje to ponad 20 000 testów przeprowadzonych w czwartek i piątek.

• Szkoły są obecnie zamknięte w większości kraju, restauracje i bary są otwarte głównie na wynos, a kina, sale koncertowe i inne miejsca spotkań publicznych zamknięte.

• Kanada wymaga już od każdego, kto wraca do kraju, izolacji na 14 dni bez względu na to, czy mają objawy.

• Ktokolwiek już wykazuje objawy wirusa, nie ma pozwolenia na wjazd do Kanady, ale zarówno premier Justin Trudeau, jak i minister spraw zagranicznych Francois-Philippe Champagne poinformowali, że wykonują wszelkie wysiłki, aby sprowadzić jak najwięcej Kanadyjczyków z zagranicy do domu. Nie wiadomo, ilu Kanadyjczyków przebywa poza krajem i stara się znaleźć drogę powrotną, choć Global Affairs Canada powiedział, że w piątek ponad 430 000 osób zarejestrowało się w ambasadach za granicą.

Na świecie

• Cztery nowe kraje / terytoria / obszary z regionu afrykańskiego zgłosiły przypadki COVID-19.

• Wzrosła liczba oszustów podających się za pracowników WHO w celu kradzieży pieniędzy lub wydobycia poufnych informacji. WHO wzywa osoby do zachowania czujności i weryfikacji autentyczności wszelkich proszących o informacje.

Stan na godzinę 19.13:

Porównanie ze stanem sprzed 24 godzin:

Wzrost liczby potwierdzonych przypadków o 28 033 (wczoraj 32 177)

Wzrost liczby zgonów o 1 516 (wczoraj o 1 663).

