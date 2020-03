ZNP chce przełożenia matur i innych egzaminów. Apel do MEN. Koronawirus w Polsce sprawił, że w kraju ogłoszono stan epidemii. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się odwołania tegorocznych egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty oraz maturalnego. ZNP wystosował oficjalny apel do Ministerstwa Edukacji Narodowej w tej sprawie. Premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o przedłużeniu zamknięcia wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych do świąt Wielkanocy. – To trudna decyzja, ale ważna, żeby nie doszło do dalszego rozprzestrzeniania – oświadczył niedawno szef polskiego rządu. To jednak nie oznacza, że lekcje nie odbywają się. Nauczyciele są zobowiązani do pracy zdalnej i organizowania zajęć przez internet. Zdaniem ZNP koronawirus wywołał kryzys w edukacji. “Jako społeczność szkolna musimy zrobić wszystko, by zminimalizować jego negatywne skutki. Jednak naszym podstawowym zadaniem w tej chwili jest ochrona życia i zdrowia uczniów i ich rodzin oraz nauczycieli i pracowników oświaty. Dlatego jako nauczyciele apelujemy o odwołanie kwietniowych i majowych egzaminów zewnętrznych” – czytamy w komunikacie na Facebooku. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

