Żona premiera Kanady zarażona koronawirusem Stworzyliśmy w “Gazecie” osobną kategorię “KORONAWIRUS COVID-19”, gdzie mogą Państwo przeczytać wszystko, co warto wiedzieć o wirusie. ••• U żony premiera Justina Trudeau – Sophie Gregoire Trudeau zdiagnozowano koronawirusa. Sophie Gregoire Trudeau czuje się dobrze i ma tylko umiarkowane objawy choroby. “Niedługo znów stanę na nogi. Bycie poddanym kwarantannie w domu jest niczym w porównaniu z tym, co mogą przechodzić kanadyjskie rodziny zmagające się z poważniejszymi problemami zdrowotnymi” – napisała w oświadczeniu. Premier nie ma objawów zarażenia, więc nie będzie na razie poddany testowi na obecność wirusa. Zgodnie ze wskazaniami lekarzy, podda się 14-dniowej izolacji. Poinformowano również, że w piątek Trudeau zamierza wygłosić orędzie do Kanadyjczyków. Sophie Gregoire Trudeau przebywała w Londynie na wydarzeniu, na którym przemawiała – byla to zorganizowana na stadionie Wembley impreza WE Day UK. Imprezy WE Day, organizowane w różnych miastach świata, skierowane są do młodzieży i nauczycieli, którzy angażują się w działalność społeczną. W wydarzeniu na Wembley uczestniczyło ok. 13 tys. młodych ludzi. Trudeau wzięła udział w panelu z byłą premier Australii Julią Gillard, moderowanym przez piosenkarkę Leonę Lewis. Była tam z córką Ellą-Grace oraz teściową Margaret Trudeau. Cała trójka dzieci nie poszła w czwartek do szkoły. Lekarze zastosowali wobec premiera profilaktyczne środki ostrożności i zalecili aby kontynuował pracę z domu, monitorując przy tym swój stan. Jak informują media, premier odbył szereg zdalnych rozmów telefonicznych i wirtualnych spotkań, m.in. z przywódcami światowymi – prezydentem USA Donaldem Trumpem i brytyjskim premierem Borisem Johnsonem, a także zdalne specjalne posiedzenie gabinetu poświęcone walce z koronawirusem. Źle czuje się również przywódca opozycyjnej Nowej Partii Demokratycznej (NDP) Jagmeet Sing, która pracuje w domu i ma pozostawać przez kilka dni w odosobnieniu. Oprac. Anna Głowacka





O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny.

