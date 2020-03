Zwycięzcy Nagrody Abela, czyli matematycznego Nobla Nagrodę Abela – matematyczny odpowiednik Nagrody Nobla – otrzymało w 2020 r. dwóch naukowców. To Hillel Furstenberg z Uniwersytetu Hebrajskiego i Gregory Margulis z Uniwersytetu Yale. Norweska Akademia Nauki doceniła profesorów “za pionierskie stosowanie metod opartych na prawdopodobieństwie i dynamice w teorii grup, teorii liczb i kombinatorykach”. Do podziału dla matematyków jest 7,5 mln koron norweskich, czyli ponad 700 tys. dol. Nagroda Abela jest odpowiednikiem Nagrody Nobla, która nie przewiduje docenienia osiągnięć matematyków. Przez wiele lat najbardziej prestiżową nagrodą były Medale Fieldsa, jednak są one przyznawane co cztery lata dla matematyków mających mniej niż 40 lat. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

