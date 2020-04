10. rocznica katastrofy smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r. o 8.46 czasu polskiego doszło do bezprecedensowej w naszej historii, tragicznej katastrofy lotniczej. Niedaleko celu lotu – lotniska Smoleńsk Siewiernyj – we mgle w niewyjaśnionych okolicznościach rozbił się samolot Tu-154M, należący do 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego. Samolot wiózł polską delegację – pod przewodnictwem prezydenta Rzeczypospolitej – na obchody siedemdziesiątej rocznicy zbrodni katyńskiej. W katastrofie zginęło 96 osób – wszyscy obecni na pokładzie. Ofiarami smoleńskiej katastrofy padły najważniejsze osoby w państwie i inne wielce zasłużone dla Polski postacie. Zginął prezydent RP Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią i ostatni prezydent Polski na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Zginęło troje senatorów, w tym wicemarszałek Krystyna Bochenek, oraz piętnaścioro posłów, w tym dwóch wicemarszałków, Krzysztof Putra i Jerzy Szmajdziński, oraz prezes Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” Maciej Płażyński. Śmierć ponieśli rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski, kierownik Urzędu ds. Kombatantów Janusz Krupski, prezes IPN Janusz Kurtyka, prezes NBP Sławomir Skrzypek, wysocy urzędnicy Kancelarii Prezydenta, w tym jej szef Władysław Stasiak, szef BBN Aleksander Szczygło oraz Paweł Wypych i Mariusz Handzlik, wiceministrowie: obrony narodowej Stanisław Komorowski, spraw zagranicznych Andrzej Kremer oraz kultury i dziedzictwa narodowego Tomasz Merta, a także sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Przewoźnik. Zginęli dowódcy wszystkich rodzajów wojsk oraz szef sztabu gen. Franciszek Gągor. Wśród ofiar byli przedstawiciele rodzin ofiar zbrodni katyńskiej i osoby zasłużone dla jej upamiętnienia, w tym prezesi: Federacji Rodzin Katyńskich Andrzej Sarjusz-Skąpski, Polskiej Fundacji Katyńskiej Bożena Łojek i Komitetu Katyńskiego Stefan Melak. Zginęli również: legendarna działaczka opozycji Anna Walentynowicz, prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Czesław Cywiński, biskupi polowi – katolicki gen. Tadeusz Płoski, prawosławny gen. Miron Chodakowski i p.o. ewangelickiego płk Adam Pilch, kapelan prezydenta ks. Roman Indrzejczyk, a także prezes Naczelnej Rady Adwokackiej mec. Joanna Agacka-Indecka i wybitny aktor Janusz Zakrzeński. Katastrofa nie miała sobie równych w naszej historii i w historii światowego lotnictwa. Jej skutki były wyjątkowo tragiczne dla Polski i Polaków – nigdy w czasach pokoju w jednej chwili nie straciło życia tyle osób tak bardzo zasłużonych dla wspólnoty narodowej. Muzeum Historii Polski Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Muzeum Historii Polski Website Jego zadaniem jest prezentowanie najważniejszych wydarzeń polskiej historii, często w nowoczesny sposób. Prowadzi działalność edukacyjną, naukową i współpracę z zagranicą. Powstało w 2006 roku. Search

