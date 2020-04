10 torontońskich parków pod wzmożonym nadzorem policji W ten weekend oczekuje się, że ponad 300 funkcjonariuszy policji będzie czuwać nad 10 parkami miejskimi, aby upewnić się, że ludzie stosują się do obowiązujących przepisów. Parki w Toronto, place zabaw i tereny do skateboardingu będą ściśle monitorowane, a policjanci będą gotowi nałożyć wysokie grzywny w przypadku naruszenia przepisów. Według informacji opublikowanych przez Toronto Police Services, w celu wsparcia najnowszych zasad w walce z pandemią w mieście Toronto, ponad 360 członków TPS będzie monitorować parki przez cały weekend. Dziesięć parków zostało wybranych do obserwacji, na podstawie skarg otrzymanych przez miasto od ludzi, którzy narzekali na zbyt duży ruch w tych parkach. Bluffer’s Park, Rosetta McClain Gardens, High Park, Humber Bay East, Christie Pits, Trinity Bellwoods, Woodbine Beach, Allan Gardens, Sunnybrook Park i Sherwood Park to dziesięć parków i terenów rekreacyjnych, które według policji będą pod ścisłą obserwacją. Nowe przepisy związane z pandemią zabraniają ludziom chodzenia zbyt blisko siebie i nakazują utrzymywanie odległości minimum dwóch metrów między sobą. Grzywny mogą sięgać nawet 5000 dolarów. 3 kwietnia burmistrz John Tory poinformował, że w pierwszy weekend kwietnia ponad 100 funkcjonariuszy patrolowało parki i obszary publiczne. Od tego czasu ta liczba potroiła się. Joanna Wójcik Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

