100 osób wylądowało w szpitalu przez zalecenia Trumpa Donald Trump zszokował cały świat podczas ostatniej konferencji prasowej wypowiedzią na temat sposobów zwalczania wirusa SARS-CoV-2. W walce z covid-19 jego zdaniem miało pomóc wstrzykiwanie… środków do dezynfekcji. W reakcji na kuriozalne rekomendacje prezydenta USA producenci popularnych detergentów, wybielaczy i preparatów czyszczących wydali oświadczenie, że produkty te nie nadają się do spożycia w żadnej formie. Niestety według najnowszych danych około 100 osób zostało hospitalizowanych z tego powodu w Stanach Zjednoczonych. Wystarczyło kilka dni, by słowa, jakie wypowiedział prezydent USA, podziałały na wyobraźnię Amerykanów do tego stopnia, że uwierzyli w nadzwyczajne właściwości wybielaczy i środków do czyszczenia w walce z covid-19. Donald Trump niedawno zasugerował, że warto sprawdzić, czy wstrzyknięcie zakażonemu preparatu do dezynfekcji, pomoże mu zwalczyć koronawirusa.

