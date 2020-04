12 lekcji od czterech państw. One najlepiej radzą sobie z pandemią Ignorowano zagrożenie, reagowano zbyt późno, ze zbyt małą stanowczością. W walce z pandemią COVID-19 świat popełnił wiele, często podobnych, błędów. Są jednak kraje, które mogą stanowić pozytywny przykład. Stacja CNN przygotowała listę 12 lekcji od Tajwanu, Islandii, Korei Południowej oraz Niemiec, które należy odrobić, by lepiej przygotować się na podobne kryzysy w przyszłości. Do piątku na świecie odnotowano ponad dwa miliony przypadków koronawirusa. Według danych WHO, blisko 140 tysięcy zakażonych osób zmarło. To jeden z najtragiczniejszych globalnych kryzysów zdrowotnych naszych czasów. W walce z COVID-19 popełniono wiele błędów, które często były powielane przez kolejne rządy. Duża część państw początkowo ignorowała zagrożenie ze strony koronawirusa i zareagowała z opóźnieniem. Warto wyciągać wnioski z ich błędów i uczyć się od lepszych.; WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

