Lasy zostaną otwarte. Kiedy będzie można iść na spacer do lasu? Plan stopniowego łagodzenia obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w Polsce w pierwszej kolejności zakłada otwarcie lasów i parków. Poinformował o tym w czwartek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. – Od 20 kwietnia przystępujemy do nowego etapu, stopniowego zdejmowania pewnych obostrzeń. W ramach tego zestawu powrotu do nowej normalności, czy do nowej rzeczywistości gospodarczej, mamy przede wszystkim kilka nowych komunikatów. Po pierwsze otwarcie lasów i parków – mówił premier. Lasy i parki będzie można odwiedzać od poniedziałku 20 kwietnia. Morawiecki zaznaczył, że nie jest to “zaproszenie do niekontrolowanej rekreacji, do bardzo szerokich wyjść”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.