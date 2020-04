1,5 miliona zakażonych na świecie. W Afryce 5 łóżek na intensywnej terapii na milion mieszkańców. USA epidemia wypchnęła na bezrobocie już 16 mln pracowników. Oxfam alarmuje, że kryzys gospodarczy może wpędzić aż pół miliarda ludzi na świecie w ubóstwo. W Polsce po miesiącu od wykrycia pierwszego przypadku koronawirusa wiceminister zdrowia informuje, że każdy szpital będzie miał wydzielone strefy dla osób zakażonych i z podejrzeniem zakażenia 600 tys. polskich uczniów usłyszało dziś od premiera Mateusza Morawieckiego to, na co czekali od miesiąca. Egzamin ósmoklasisty i matury zaplanowane na kwiecień i maj zostały odłożone conajmniej do drugiej połowy czerwca. A od groźnego absurdu, czyli ich organizacji w szczycie epidemii, rząd był o włos. „Dziennik Gazeta Prawna” ujawnił, że ekspertyzy ws. europejskich strategii edukacyjnych na czas zawieszenia działania szkół, w tym rozstrzygnięcia kwestii egzaminów, MEN zamówił zaledwie dwa dni przed dzisiejszą (9 kwietnia) konferencją. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

