250 zakażonych na godzinę. Takie efekty w diagnozowaniu covid-19 osiągają… psy. Labradory, spaniele oraz owczarki niemieckie sprawdziły się już do wykrywania malarii, raka piersi czy choroby Parkinsona. Zdaniem brytyjskich naukowców ich doskonały węch może zostać wykorzystany również do wczesnego rozpoznawania zakażonych koronawirusem. Po trwającym około 6-8 tygodni treningu psy mogą doskonale radzić sobie z identyfikowaniem osób, które mają SARS-CoV-2. Od dawna wiadomo, że zwierzęta mogą być niezwykle pomocne w diagnostyce medycznej. W wielu przypadkach okazuje się, że ich wyostrzone zmysły mogą osiągać lepsze efekty niż zaawansowany technologicznie sprzęt medyczny. Kiedy za trenowanie 2 owczarków niemieckich wzięli się specjaliści z Francji (w ramach programu "Kdog"), po 6-miesięcznym szkoleniu udowodniono, że psy są w stanie niemal ze 100-procentową skutecznością rozpoznawać, które kobiety cierpią na raka piersi (zwierzęta osiągały lepsze wyniki niż… mammograf).

