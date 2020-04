3-etapowy plan stopniowego otwierania gospodarki Ontario Władze prowincji Ontario ogłosiły w poniedziałek, że podejmują stopniowy, trzyetapowy plan ponownego otwarcia gospodarki, przy jednoczesnym utrzymaniu nacisku na powstrzymywanie dotychczasowych zasad bezpieczeństwa publicznego. W połowie marca prowincja ogłosiła stan klęski żywiołowej, starając się ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa, nakazując zamknięcie wszelkich przedsiębiorstw, których nie uznano za niezbędne dla funkcjonowania prowincji. Stan ten został następnie przedłużony do połowy maja. Premier Doug Ford nie podał żadnych konkretnych dat ponownego otwarcia gospodarki, podkreślając nieprzewidywalną naturę wirusa. „Plan dotyczy tego, jak otworzy się gospodarkę, a nie kiedy się to wydarzy” – powiedział Ford. Według dokumentu opublikowanego przez prowincję w poniedziałek, w pierwszym etapie otworzą się niektóre miejsca pracy i będzie możliwość organizowanie niewielkich spotkań. W drugim etapie otworzy się więcej miejsc pracy i dopuści się organizację większych zgromadzeń. Ostatni etap złagodziłby ograniczenia dotyczące zgromadzeń publicznych i doprowadziłby do otwarcia wszystkich miejsc pracy. „Na końcu tego tunelu jest światło”, powiedziała minister zdrowia Christine Elliott. „Mamy jasną ścieżkę do bezpiecznego i stopniowego łagodzenia ograniczeń”. Elliott dodała, że każdy etap planu otwarcia gospodarki będzie monitorowany przez urzędników zdrowia publicznego przez dwa do czterech tygodni, a pewne środki i ograniczenia mogą zostać ponownie zastosowane, gdyby wirus okazał się zbyt trudny do powstrzymania. „Wraz ze znoszeniem środków ochrony zdrowia publicznego i wznawiania działalności gospodarczej społeczeństwo będzie musiało nadal utrzymywać dystans fizyczny i stosować mycie rąk, a także izolować się w przypadku wystąpienia objawów COVID-19”, powiedziała Elliott w komunikacie. „W miarę możliwości należy kontynuować uzgodnienia dotyczące pracy zdalnej”. Niektóre parki zostaną znów otwarte i więcej osób będzie mogło uczestniczyć w niektórych wydarzeniach, takich jak pogrzeby. Jeśli początkowy etap okaże się sukcesem, rozpoczną się kolejne fazy. Wszystkie etapy będą pod nadzorowane przez miejski wydział zdrowia. Anna Głowacka Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

