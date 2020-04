“50 mld zł starczy na sześć-siedem tygodni”. Kasa państwa pusta? Matusz Morawiecki powiedział w Senacie, że rząd prefinansował budżet na 50 mld zł, co “wystarczy na sześć-siedem tygodni”. Wypowiedź wywołała falę pytań internautów oraz komentarzy typu: “Idziemy na dno. Kasa pusta”. W poniedziałek 30 marca premier Mateusz Morawiecki omawiał w Senacie rozwiązania zaproponowane przez rząd w tarczy antykryzysowej. Zapewniał m.in. o prefinansowaniu budżetu na ten rok “na bardzo wysokim poziomie – 77 procent”. W trakcie jego wystąpienia padły słowa: “Na ile wystarczy te 50 miliardów złotych? Otóż na okres sześć–siedem tygodni”. Ta wypowiedź szybko przebiła się do opinii publicznej. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

