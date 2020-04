Abp Gądecki apeluje do premiera w sprawie dopuszczalnej liczby wiernych w kościele Na potrzebę bardziej spójnego, proporcjonalnego i sprawiedliwego kryterium ograniczania dopuszczalnej liczby wiernych w kościołach, podobnie jak to ma miejsce w przypadku innych podmiotów – zwraca uwagę przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki w liście do premiera Mateusza Morawieckiego. W informacji przekazanej przez biuro prasowe KEP, Przewodniczący Episkopatu zaproponował zmianę aktualnego rozporządzenia Rady Ministrów z 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Postuluje, aby od 20 kwietnia 2020 r. do odwołania ograniczeń, w kwestii sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w trakcie sprawowania kultu religijnego, czynności lub obrzędów religijnych – w danym obiekcie znajdowała się jedna osoba na 9 m2, nie wliczając w to osób sprawujących kult i posługujących lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

