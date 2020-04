Abp Szal ściąga pieniądze od księży. Duchowni nie kryją oburzenia. Ratownicy i lekarze od tygodni skarżą się na braki w sprzęcie i wyposażeniu szpitali. Wspierają ich fundacje, prywatne firmy, a nawet pojedyncze osoby. Możliwe, że pomagali by im księża, ale ich przełożeni mają inne priorytety. Zamiast przeznaczyć część dochodów na ratunek szpitalom, wolą zadbać o własną kurię. Tak przynajmniej jest w Archidiecezji Przemyskiej. Przez pandemię archidiecezja ma coraz większe problemy finansowe. Wszak na mszach może być ograniczona ilość wiernych. – W związku z tym metropolita przemyski, Abp Adam Szal, zwrócił się do księży diecezjalnych, aby w najbliższych dwóch miesiącach wsparli funkcjonowanie parafii, w których pracują oraz diecezji, do której należą, połową swoich miesięcznych przychodów – powiedział Onetowi ks. Bartosz Rajnowski, rzecznik prasowy. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

