Agata Duda rozmawiała z młodzieżą. Oburzenie po publikacji Kancelarii Prezydenta. Pierwsza Dama rozmawiała dziś z warszawskimi licealistami, którzy czas pandemii spędzają w internacie” – poinformowała Kancelaria Prezydenta. I zamieściła kilka zdjęć z tego wydarzenia. Problem w tym, że na jednym z kadrów pokazano, jak kilkanaście młodych osób jest stłoczonych w jednym pomieszczeniu. Pierwsza Dama – jak informuje Kancelaria Prezydenta – rozmawiała z uczniami Niepublicznego Kolegium św. Stanisława. Do placówki uczęszcza młodzież polskiego pochodzenia z byłych republik ZSRS, spośród których ponad 210 uczniów przyjechało do Warszawy ze Wschodu. Agata Duda z młodzieżą rozmawiała m.in. o próbnej maturze z języka polskiegojęzyka polskiego, zdalnym nauczaniu, czy przebywaniu w izolacji. Według służb prasowych Pałacu “uczniowie podkreślali, że pomimo nietypowej formy kształcenia w czasie trwającej pandemii koronawirusa nauka przebiega systematycznie i sprawnie”. Dodatkowo młodzi ludzie mówili o otrzymywanym od pedagogów wsparciu, nauce zdalnej oraz samodzielnej pracy. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.