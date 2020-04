Air Canada zawiesza na miesiąc wszystkie loty do USA Kanadyjskie linie lotnicze utrzymują loty do 11 miejsc docelowych w Stanach Zjednoczonych z trzech kanadyjskich węzłów komunikacyjnych, przede wszystkim w celu „ułatwienia repatriacji Kanadyjczyków”. Decyzja została podjęta w wyniku obowiązującego dzisiaj porozumienia rządów Kanady i USA o przedłużeniu ograniczeń granicznych o dodatkowe 30 dni. Air Canada przewiduje wznowienie regularnej linii do USA 22 maja, z możliwością dalszych ograniczeń rządowych. Osoby, które mają zarezerwowane loty w tym okresie, mogą zmienić termin podróży bez dodatkowych opłat. Linia lotnicza nie oferuje obecnie pełnego zwrotu kosztów za loty odwołane w okresie COVID-19. Air Canada ograniczyła już swój rozkład lotów o ponad 90 procent w wyniku pandemii COVID-19, zawieszając w marcu ponad 150 tras krajowych i międzynarodowych. Anna Głowacka Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

