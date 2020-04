Ameryka otwiera gospodarkę. Donald Trump ogłosił plan. Prezydent USA przedstawił w czwartek trzystopniowy plan otwierania zamrożonej w wyniku epidemii koronawirusa gospodarki. O ewentualnym odmrażaniu gospodarek poszczególnych stanów mają decydować ich gubernatorzy – wynika z wytycznych Białego Domu. Według Trumpa 29 z 50 stanów może przystąpić do pierwszego etapu już w tym tygodniu

W pierwszej kolejności otwarte mają zostać kina, restauracje i świątynie

W dalszej kolejności działalność mają wznowić szkoły i bary

Gubernatorzy będą mogli wstrzymać się z otwieraniem gospodarek w swoich stanach – Zaczynamy znów nasze życie – oświadczył Trump na konferencji prasowej w Białym Domu. Podkreślił przy tym, że “nie otwieramy wszystkiego na raz, ale ostrożnymi małymi krokami”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.