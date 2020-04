Amerykanie kupili podczas epidemii prawie 2 mln sztuk broni To drugi najwyższy w historii szczyt zakupowy broni w USA. Amerykanie obawiają się rozruchów i wzrostu przestępczości w czasie kwarantanny. Opierając się na danych rządowych “New York Times” poinformował dziś, że w marcu Amerykanie kupili ponad 1,9 mln sztuk broni, od pistoletów i rewolwerów po karabiny automatyczne. Rząd federalny oficjalnie uznał sprzedaż broni za jedną z kluczowych gałęzi gospodarki, co oznacza, że sklepy z bronią mogą być otwarte podczas kwarantanny. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

